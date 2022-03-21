Окупантам сказали, щоб вони самі шукали собі харчі, – журналіст про мародерства

На окупованих територіях часто стаються випадки мародерства від окупантв. Очевидно, що російські загарбник мають значні проблеми з постачання.

Журналіст Радіо Свобода Левко Стек в ефірі 24 каналу розповів, що влада України отримує багато повідомлень про випадки мародерства серед окупантів.

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За його словами, це може бути пов'язано з тим, що військові підрозділи РФ, які перебувають, на території України, зараз мають значні проблеми з логістикою.

Тому частині військових поставили завдання – що вони мусять собі здобути харчі. Але на цьому вони не зупиняються. Коли отримують таку команду, то починають влаштовувати самодіяльність та крадуть все. Є багато постраждалих серед цивільних,

– пояснив журналіст.

Він додав, що російські військові найчастіше забирають харчі, алкоголь та якусь дрібну побутову техніку з будинків цивільних людей.

Левко Стек наголосив, що вже неодноразово перехоплювало розмови окупантів, в яких чути, що командири дозволяють грабувати будинки та магазини. Окрім того, рашисти відбирають телефони з українськими сім-картами в місцевого населення та дзвонять своїм рідним і розповідають все, як є.

Журналіст запевнив, що їхній власний спецзв’язок, який загарбникам видавали в РФ, не працює.

"Відчуваючи вседозволеність і відсутність правил на території, яку вони контролюють, окупанти можуть робити все, що загродно. Зокрема, на жаль, відбуваються і вбивства мирного населення", – сказав він.

До слова, в СБУ розповіли, що російські окупанти розпочали масове мародерство в Україні. В пошуках легкої наживи вони показують своє справжнє обличчя й стають неконтрольованими. Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників.

Окупантам сказали, щоь вони самі шукали харчі, – журналіст про мародерства: