Окупантам їсти нічого, вони надіялись на місцеве населення, – український військовий

Окупанти зараз мають проблеми з постачанням. І чи не найбільше їм не вистачає пального та їжі, адже вони сподівалися, що їх в Україні радісно зустрічатиме мирне населення.

Про це розповів військовий 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Ярослав Галас в ефірі 24 каналу.

До теми У зоні ООС відбили 5 атак ворога: за один день знищили понад 50 одиниць техніки

За його словами, росіянам масово не вистачає особистого спорядження та навіть їжі.

Офіцер з розвідувального підрозділу розповів Ярославу Галасу, що російські військові скаржаться на те, що їм не дають нормальної їжі.

Окупантам їсти нічого, вони розраховували, що місцеве населення буде їм допомогати, але українці їм відмовляють. Місцеве населення б’є їх або виходить на акції протесту на окупованих територіях. Жодного радісного прийняття, на яке вони розраховували, немає,

– пояснив український військовий.

Окрім того, у них погане постачання пального. "В них немає варіантів, тому вони возять на танках в бій солярку, щоб дозаправитися, хоча це небезпечно", – додав Галас.

До слова, ЗСУ нанесли потужний удар російським окупантам на Східному напрямку. Ворог втратив дві сотні особового складу та багато бойової техніки, зокрема знищено 2 БТР-и, 7 БПМ та 1 ББМ.

Кумедне відео – Окупанти тікають від ЗСУ і називають себе "позорными крысами"