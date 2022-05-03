Окупантам знову не вдалося заховатися від ЗСУ: російська техніка спалахнула

Російські окупаційні війська повинні пам'ятати, що на них очікує покарання за війну проти України. І це покарання може впасти їм на голову в будь-який момент.

Так сталося з російськими десантниками на передовій. Вони облаштували собі штаб в одному з будинків, а поруч поставили три БТР та один танк. Окупанти вважали, що добре замаскували свою техніку, тож можуть почуватися тут в безпеці.

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Але бійці з 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького мали щодо цього іншу думку. Виявивши ворогів за допомогою аеророзвідки, вони накрили їх артилерійським вогнем. Він виявився доволі прицільним. Техніка ворога спалахнула.

Деякі окупанти, які до цього ховалися в будинку, вирішили втекти на одному з БТР. Але не вдалося. Тож кинулися навтьоки від нього. Тут їх і застав ще один удар українських артилеристів.

Відео знищення танка та БТР противника

Варто додати, що українські військові не відкривають даних про те, де саме ворог зазнав таких прицільних ударів. Так само поки достеменно невідомо, яких втрат зазнали окупанти.

За день до цього бійці 30-ї ОМБр опублікували ще одне відео знищення танку та БМП за допомогою артилерії.

"Недолугі рашисти живуть за таким принципом: "хочеш, щоб ніхто не знайшов – постав на видному місці". От і поставили танк та БМП таким чином, щоб стало зручно до них дістатися танкістам і артилеристам бригади", – підписали це відео українські бійці.

Відео знищення танку та БМП противника

Втрати ворога

Знищений танк та БМП поповнили список втрат російської окупаційної армії у війні проти України. За 69 днів війни, яка триває з 24 лютого, українські військові знищили 1062 танки ворогів. Лише за 2 травня було знищено 14 танків.

Щодо знищених бойових броньованих машин, то їх кількість – 2567. 2 травня росіяни позбулися 48 таких одиниць.

Щодо живої сили, то за даним Генштабу ЗСУ, втрати окупантів становлять 24200. З низ близько 400 вбитих – лише за 2 травня. При цьому що підрахунок втрат ускладнений через активні бойові дії.