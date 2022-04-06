Окупанти з артилерії розстріляли місце роздачі гумдопомоги у Вугледарі: є загиблі та поранені

Російські загарбники вдалися до ще одного цинічного злочину. У Вугледарі, що на Донеччині, окупанти розстріляли місце роздачі гумдопомоги.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, російські фашисти відкрили вогонь із реактивної артилерії.

Важливо Перебити розголос про Бучанську різанину: росіяни у формі ЗСУ готуються вбити тисячі цивільних

Кириленко розповів, що у момент обстрілу мирні люди були у місці роздачі гуманітарної допомоги. Наразі відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.

Документуємо всі злочин, вчинені російською федерацією на нашій землі. Прощення винним не буде,

– підкреслив голова Донецької ОВА.

Наслідки обстрілу у Вугледарі / Фото Павла Кириленка

Зауважимо, що очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав людей евакуюватися усіма доступними способами. Він наголосив, що 6 квітня для евакуації населення працюватимуть 5 гуманітарних коридорів. За словами Гайдая, гуманітарні коридори заплановані з таких населених пунктів:

Сєвєродонецьк,

Лисичанськ,

Рубіжне,

Попасна,

Нижнє.

Він додав, що окупанти 5 квітня пошкодили залізничне сполучення на Донеччині.

Російські солдати отримують команди розстрілювати цивільних: дивіться відео