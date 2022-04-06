Окупанти з артилерії розстріляли місце роздачі гумдопомоги у Вугледарі: є загиблі та поранені
Джерело:фейсбук Павла Кириленка
Російські загарбники вдалися до ще одного цинічного злочину. У Вугледарі, що на Донеччині, окупанти розстріляли місце роздачі гумдопомоги.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, російські фашисти відкрили вогонь із реактивної артилерії.
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Кириленко розповів, що у момент обстрілу мирні люди були у місці роздачі гуманітарної допомоги. Наразі відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.
Документуємо всі злочин, вчинені російською федерацією на нашій землі. Прощення винним не буде,
– підкреслив голова Донецької ОВА.
Наслідки обстрілу у Вугледарі / Фото Павла Кириленка
Зауважимо, що очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав людей евакуюватися усіма доступними способами. Він наголосив, що 6 квітня для евакуації населення працюватимуть 5 гуманітарних коридорів. За словами Гайдая, гуманітарні коридори заплановані з таких населених пунктів:
- Сєвєродонецьк,
- Лисичанськ,
- Рубіжне,
- Попасна,
- Нижнє.
Він додав, що окупанти 5 квітня пошкодили залізничне сполучення на Донеччині.
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