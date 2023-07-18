Окупанти атакували Миколаїв дронами: у місті спалахнула пожежа

Російські військові у ніч проти 18 липня атакували "Шахедами" також Миколаїв. Внаслідок цього у місті спалахнула пожежа.

Деталями, які стосуються атаки дронами-камікадзе, поділився глава ОВА Віталій Кім. Він також розповів, чи є жертви внаслідок обстрілу Миколаєва "Шахедами".

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У місті спалахнула пожежа

За словами Віталія Кіма, у Миколаєві, станом на 02:59, займаються приборканням вогню. Що стосується жертв, то попередньо їх немає.

Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що на одному з об'єктів виникла досить серйозна пожежа. Він додав, що на місці працюють рятувальники ДСНС. Високопосадовець пообіцяв повну інформацію надати зранку.

Далі ми вам розповімо, що відомо про нічну атаку міста російськими загарбниками. Спочатку було відомо, що росіяни запустили першу групу "Шахедів". І вже близько 01:03 сирени лунали в Очакові, що на Миколаївщині, попереджаючи про загрозу атаки ними.

Уже о 01:22 повітряну тривогу оголосили для мешканців Миколаївської та Херсонської областей. А через пів години стало відомо, що у Миколаєві пролунали вибухи. Тоді мешканців попрохали бути обережними та не покидати укриттів, щоб не ризикувати власними життями.

Звернімо увагу, що тоді ж моніторингові канали закликали людей не стояти біля вікон і не фільмувати роботу ППО. Також писали, що у місті спалахнула пожежа. А вже станом на 02:08 писали про те, що наразі не фіксується загроза для мешканців Миколаєва. Водночас підкреслили, що у місті є прильоти.

Наголошуємо на тому, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті. В крайньому разі – користуватися правилом двох стін. Ні в якому разі не фіксуйте та не викладайте у мережу відео та фото з роботою ППО. Пам'ятайте, що такі дії можуть допомагати ворогові корегувати вогонь.

Додамо, що росіяни також взялися за атаку Одеси цієї ночі. На місто запустили відразу кілька груп "Шахедів". Відомо, що там дуже гучно й активно працює ППО. А станом на 03:17 загроза атак не вщухла ані для мешканців Одеської області, ані для Миколаївської.