Окупанти атакували портову інфраструктуру Очакова і Чорноморська: сили ППО збили 3 ракети Х-59

Триває 132 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Ворог атакував ракетами портову інфраструктуру на Півдні нашої держави.

Проте Повітряні сили успішно ліквідували загрозу, збивши 3 ракети противника у небі над Чорним морем. Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь" станом на 14:00 5 липня.

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ЗСУ збили три ракети ворога над Чорним морем

Використовуючи авіацію, близько опівдня 5 липня російські окупанти випустили три ракети х-59 по портовій інфраструктурі Очакова та Чорноморська.

Влучна робота сил протиповітряної оборони ліквідувала всі 3 ракети над морем,

– повідомили в ОК "Південь".

До слова, корабельне угруповання чорноморського флоту Росії нині становить 4 надводних та 2 підводні ракетні носії, які продовжують блокувати судноплавство та погрожують застосуванням 40 крилатих ракет.

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Актуальна ситуація на Півдні України

За зведенням оперативного командування, у ніч проти 5 липня у районі Лозового, що на Херсонщині, ЗСУ відбили контратаку посиленого взводу ворога. Російські окупанти зазнали поразки – втратили БТР-82, знищено 2 людей особового складу, а 5 загарбників отримали поранення. Противник відступив.

Разом з тим українські гелікоптери завдали авіаційного удару по скупченню російських окупантів на північний захід від села Правдине, що також у Херсонській області.

Вночі росіяни завдали удару ракетою "Калібр" по Покрову, що у Нікопольському районі. Снаряд впав на житловий будинок, втім ракета не розірвалась, жертв немає. Співробітники ДСНС вже вилучили та утилізували ракету.

Миколаївська область тим часом вкотре постраждала від масованого ворожого обстрілу. Зафіксовано влучання в об'єкти цивільної та військової інфраструктури, спалахнули пожежі, втім рятувальники швидко їх ліквідували.

У селі Лимани ворожий снаряд впав поблизу школи, ударною хвилею навчальний заклад зазнав руйнувань. У Баштанці унаслідок вогню окупантів було уражено будівлю адміністрації селища, сирзавод, сільськогосподарські площі, – постраждалих, на щастя, немає.

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