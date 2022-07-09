Ніякої оперативної паузи: окупанти атакують по всій лінії фронту – від Попасної до Кремінної

росіяни накривають вогнем українські позиції по всій лінії фронту: від Попасної до Кремінної. Ні про яку "оперативну паузу", що оголошував ворог, навіть не мовиться.

Так, окупанти намагаються просунутись від Луганщини до перших сіл Донеччини. Про це розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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ЗСУ стримують загарбників по всій лінії фронту

Гайдай зауважив, може здатись, нібито окупанти наступають лише на захід від Лисичанська. Однак насправді ЗСУ стримують росіян по всій лінії фронту.

Ворог намагається увірватися вглиб Донецької області уздовж адмінмежі. Вони атакують із декількох напрямків.

Обстрілюють все навколо

росіяни влаштовують справжнє пекло на територіях, де їм незручно просуватись. Вони обстрілюють все. Лише за ніч 9 липня було 8 артилерійських обстрілів та 3 мінометних, також ворог завдав 9 ракетних ударів.

Тому небезпека надходить повсюди – від Кремінної до Попасної,

– попередив Гайдай.

Він оприлюднив фото обстріляних територій Луганщини.

окупанти обстрілюють все / Фото з телеграму Сергія Гайдая:

Ніякої "паузи" немає

За словами Гайдая, окупаційні війська досягли незначних успіхів 8 липня. Вони продовжують наступ на захід від Лисичанська. При цьому ніякої "оперативної паузи", оголошеної ворогом, не спостерігається. Обстріли такі ж інтенсивні, як і раніше. Проте наші військові мужньо тримають оборону.

Про яку "паузу" мовиться

У міноборони росії 7 липня заявили, що беруть оперативну "паузу" у війні проти України. Сказали, що окупанти проводять "заходи з заповнення бойових можливостей".

Радник глави ОП Олексій Арестович зазначив, що є 2 причини цієї "паузи". По-перше, успішна робота українських військових. По-друге, необхідність у росіян добудувати систему керування тиловими запасами.

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