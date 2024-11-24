Окупанти атакують ракетами: у Чернігові прогриміла серія вибухів

Росія 24 листопада атакувала Чернігів ракетами. У місті прогриміла серія потужних вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили та моніторингові телеграм-канали.

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Серія вибухів прогриміла у Чернігові

У Чернігівській області повітряна тривога продовжується вже понад 5 годин – з 11:04. Спочатку її оголосили через атаку "Шахедів", а надвечір 24 листопада стало відомо про активність ворожої авіації на північно-східному напрямку.

Повітряні сили о 16:16 повідомили, що Росія запустила ракети у напрямку Чернігівщини. Спочатку ЗСУ попередили, що ціль летить у західному напрямку. Згодом стало зрозуміло, що ракета летить у напрямку Чернігова.

О 16:18 Повітряні сили знову попередили про ракети у напрямку Чернігова. Моніторингові телеграм-канали повідомляли, що усього росіяни могли здійснити пуски 3 – 4 ракет. Ймовірно, мовиться про ракети типу Х-59/Х69.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Близько 16:22 моніторингові телеграм-канали повідомили про серію потужних вибухів у Чернігові. Наразі про наслідки атаки, руйнування та постраждалих не повідомляли.

О 16:44 у Чернігівській області пролунав відбій повітряної тривоги.