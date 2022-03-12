Окупанти бомбили аеропорт у Кропивницькому і залізничну станцію
12 березня 2022 , 08:51Читать новость на русском
Після оголошення повітряної тривоги у Кіровоградській області було чутно вибухи. За попередньою інформацією, бомбили аеропорт у Кропивницькому і Канатове.
У Канатовому обстрілювали станцію Одеської залізниці на лінії Знам'янка. Про це 24 каналу повідомили в Офісі Президента.
До теми Вибухи також лунають у Кропивницькому та Василькові
Серія вибухів по Україні
Зауважимо, що близько 07:10 повідомили про вибухи у Кропивницькому. Перед тим щось вибухнуло у Миколаєві та Дніпрі.
Крім того, орки знову бомбили нафтобазу у Василькові.
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