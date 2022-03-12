Окупанти бомбили аеропорт у Кропивницькому і залізничну станцію

Після оголошення повітряної тривоги у Кіровоградській області було чутно вибухи. За попередньою інформацією, бомбили аеропорт у Кропивницькому і Канатове.

У Канатовому обстрілювали станцію Одеської залізниці на лінії Знам'янка. Про це 24 каналу повідомили в Офісі Президента.

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Серія вибухів по Україні

Зауважимо, що близько 07:10 повідомили про вибухи у Кропивницькому. Перед тим щось вибухнуло у Миколаєві та Дніпрі.

Крім того, орки знову бомбили нафтобазу у Василькові.

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