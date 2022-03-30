Окупанти бомбили Авдіївку, Мар'їнку і Новомихайлівку: виникли пожежі

Ворожі війська з ночі 30 березня обстрілювали Авдіїївку, Мар'їнку, Новомихайлівку та багато інших населених пунктів. Через бомбардування виникли пожежі.

Обстріли на Донеччині тривають безперервно. Є постраждалі серед цивільних, але точну кількість ще не повідомляють. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Окупанти обстрілюють Донеччину з авіації та артилерії.

Під ранок росіяни завдали авіаударів по Мар'їнці та Новомихайлівці, після чого почали працювати артилерією в районі цих населених пунктів,

– мовиться в повідомленні.



Зруйновані будинки на Донеччині / Фото Павла Кириленка

Ворожі війська гатять також по Красногорівці та її передмістях. Під вогнем росіян перебуває Очеретинська громада. Через обстріли виникають пожежі.

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