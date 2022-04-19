Окупанти бояться прямих зіткнень з нашими військовими, – колишній співробітник СБУ

Збройні Сили України героїчно відбивають атаки ворогів та повертають наші території. Окупанти часто уникають боїв та атакують з повітря, тому що бояться прямих зіткнень з нашими військовими.

Про це розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 каналу.

До теми Росія має ще багато ракет: Арестович попередив, що удари по Україні будуть до кінця війни

За його словами, у росіян трохи змінилася тактика, бо вони бояться прямих зіткнень з українськими військовими.

Вони розуміють, що своїми танками, БТРами вони лише підбурюють наших військових використовувати джавеліни. І їхня техніка горить, як свічки в церквах. Через це вони намагаються бомбардувати артилерією,

– пояснив Іван Ступак.

На думку колишнього співробітника СБУ, вони максимально використовують "Гради", "Торнадо", "Смерчі". "Окупанти просто знищують території, уникаючи прямих сутичок з нашими військовими", – сказав він.

Окупанти бояться прямих зіткнень зі ЗСУ, – Ступак



До слова, ЗСУ продовжують нещадно бити по можливостях російських окупантів активно вести війну. За минулу добу наші воїни знищили склад боєприпасів ворога.

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 19 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 20 800 осіб ліквідовано;

танків – 802 одиниць;

бойових броньованих машин – 2 063 одиниць;

артилерійських систем – 386 одиниць;

літаків – 169 одиниць;

гелікоптерів – 150 одиниць;

автомобільної техніки – 1 495 одиниць тощо.

Відео до теми – CIT: кожна бригади російської морської піхоти зазнала втрат в Україні