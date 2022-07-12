Окупанти продовжують провокації: брешуть про нібито "обстріл" житлових кварталів Енергодара ЗСУ

російські окупанти продовжують свої ганебні провокації. Цього разу ворог заявив, що герої ЗСУ начебто "обстрілюють" житлові квартали Енергодара.

Про це повідомив Дмитро Орлов – мер Енергодару. Він заявив, що ворожі провокації тривають.

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Окупанти в Енергодарі продовжують свої провокації. На своїх пропагандистських каналах вони розповсюджують заяви, що ЗСУ начебто серед білої днини обстріляли житлові квартали міста,

– мовиться у повідомленні.

За словами Орлова, в Енергодарі з промислової зони міста справді лунали постріли та вибухи. Водночас герої ЗСУ не мають до них жодного відношення.

Мер наголосив, що коли ЗСУ підуть у контрнаступ, Енергодар дізнається про це. Це буде геть не так, як зараз намагаються подати окупанти.

Ворог хоче максимально посіяти паніку

Орлов зауважив, що найбільш вірогідна причина провокацій – посіяти паніку серед місцевих жителів. Ворог хоче загострити ситуацію до того, аби цивільні почали одночасно масово виїжджати з міста. Це призведе до скупчення великої кількості людей у районі Василівки.

Тоді росіяни зможуть штучно затримувати там автівки.

"На превеликий жаль, це спроба окупантів використати громадян України для великого "живого щита" з цивільного населення перед контрнаступом ЗСУ, щоб заблокувати просування та інтенсивність атаки наших військових", – заявив Орлов.

Він закликав місцевих жителів максимально утриматися від пересування вулицями міста, а також не підходити до вікон.

Ворог встановив величезні ціни в Енергодарі

російські загарбники встановили захмарні ціни на продукти в Енергодарі. Зокрема, хлібобулочні вироби подорожчали у 4 – 5 разів. Тим часом ціна на крабові палички перевищила 1000 гривень.

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