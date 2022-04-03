Окупанти частково блокують Харків та обстрілюють житлові райони, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники наразі частково блокують Харків. Водночас вони обстрілюють з артилерії житлові та промислові райони міста.
Завершується 38 доба героїчного спротиву українців окупантам. У Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 00:00 3 квітня.
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Окупанти продовжують обстрілювати Харків
У Генштабі ЗСУ розповіли, що загарбники продовжують часткове блокування Харкова та обстріл житлових та промислових районів міста з артилерійських систем різних типів.
Слід відзначити, що інтенсивність обстрілів зменшилась. Підрозділи окупаційних військ здійснюють перегрупування, ймовірно, з метою продовження активних дій на Ізюмському напрямку,
– мовиться у повідомленні.
Вороги намагаються проводити розвідку. Зокрема, вони застосовують безпілотні літальні апарати.
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