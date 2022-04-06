Окупанти в Чорнобильській зоні нарили окопи та капоніри: відео з дрона

Показали відео, яких окопів та капонірів нарили російські окупанти в Чорнобильській зоні.

Тепер окупанти у паніці через радіаційне опромінення тих, хто базувався у Чорнобильській зоні.

До речі Слава Україні, світлячки, – ЗСУ звернулися до окупантів зі звільненої зони відчуження

Так, завдяки таким окопам на території радіоактивного Рудого лісу у багатьох з росіян згодом виявили ознаки променевої хвороби.

Нагадаємо, загарбники покинули територію ЧАЕС 31 березня. Окупанти пограбували приміщення, а також забрали у полон українських нацгвардійців.

До теми – Через окупантів Чорнобиль зараз розвозиться всім світом, – Ємельяненко: