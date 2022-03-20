Окупанти деморалізовані через великі втрати й розкрадання грошей російськими генералами

Російські окупанти деморалізовані через великі втрати на українській території та погане тилове забезпечення. Також їх спантеличила інформація про розкрадання грошей російськими генералами.

Про це розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. З перехоплених розмов чути, що цілі російські підрозділи, зокрема й старші офіцери, пишуть рапорти з відмовою воювати.

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Окупанти не розуміють сенсу у війні та переконані, що влада використовує їх як "гарматне м'ясо", відправляючи на смерть.



На тлі цих подій загарбників, які перебувають в Україні, приголомшила новина російських ЗМІ про затримання заступника керівника Росгвардії Романа Гаврилова.



Їхньому генералу інкримінують розкрадання грошей, які виділили для забезпечення підрозділів, що воюють в Україні.

Поступово до окупантів приходить прозріння. Навіть звичайні солдати не хочуть віддавати своє життя за тих, хто обкрадає їх,

– додав Дехтяренко.

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