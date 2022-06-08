Окупанти дізнаються у жителів Авдіївки кількість людей у домі та обстрілюють його з артилерії

Російські загарбники щоразу все більше вражають своїм цинізмом та нелюдською поведінкою. Росіяни продовжують свою підступну війну з мирними жителями України, зокрема тероризують і мешканців Авдіївки.

Як розповіли в Авдіївській міській військовій адміністрації, ворог вигадав для цього новий спосіб, з яким раніше в нашому місті не доводилось стикатися.

Важливо У Макіївці та Донецьку росіяни готуються до обстрілів і розганяють фейки про удари з боку ЗСУ

Як працює схема ворога

Окупанти телефонують з невідомого номеру, питають адресу та чи багато людей перебуває у будинку. Водноча питають безпосередньо, так, ніби давні знайомі, та переживають за долю міста. Людина відповідає. Через кілька хвилин після дзвінка цей будинок накриває ворожа артилерія. В Авдіївці зафіксовано вже декілька таких випадків.

З міркувань безпеки неприпустимо повідомляти вказану інформацію не знайомим вам підозрілим особам. Це може призвести до негативних наслідків,

– закликали у міській військовій адміністрації.

Також там порадили:

Якщо вам зателефонували невідомі особи, не повідомляйте їм місце свого розташування, точну адресу, не надсилайте геолокацію чи навіть приблизні координати. Натомість спробуйте дізнатися, звідки ця людина телефонує, її прізвище, ім'я, по батькові.

Не називайте кількість людей, які живуть поруч з вами, не розповідайте будь-яких подробиць із життя Авдіївки терористам.

Якщо вам зателефонували окупанти, одразу повідомляйте в поліцію на лінію 102 або за номером телефону чергової частини: 0995319088.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти намагаються сковувати дії наших військ, аби не допустити перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки. Ворог здійснював інтенсивний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів в районах населених пунктів:

Піски,

Нью-Йорк,

Любомирівка,

Авдіївка,

Новобахмутівка,

Новоселівка,

Вугледар,

Оріхів,

Комишуваха,

Водяне,

Первомайське,

Мар'їнка,

Опитне.

Також окупанти завдали авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного – по населеному пункту Курахове.

За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках вдалося відбити 11 атак ворога, знищивши:

3 танки,

5 артилерійських систем,

2 бойові броньовані машини,

13 одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 8 червня: дивіться відео