Окупанти на Донбасі мінують села боєприпасами з Росії

Російські бойовики грубо порушують Мінські домовленості та міжнародне гуманітарне право. Вони використовують боєприпаси з Росії і вдаються до обстрілів житлових районів.

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації повідомляє про всі порушення в ОБСЄ. Збільшення випадків обстрілів і мінування території, як зазначають у штабі ООС, свідчить про намір Росії і далі загострювати ситуацію.

Окрім того Бойовики вербують населення окупованого Донбасу на військову службу

Дистанційне мінування російськими боєприпасами

Останнім часом окупанти все частіше вдаються до дистанційного мінування із застосуванням заборонених Конвенцією ООН протипіхотних мін ПОМ-2.

При цьому доставляють їх до місця, яке маю вибухнути, безпілотниками чи спеціально переоснащеними гранатами ПГ-7. Окупанти діють особливо цинічно, адже під загрозою опиняється і місцеве населення.



Міна ПОМ заборонена конвенцією ООН / Фото штабу ООС

За короткий час з 13 до 19 квітня верифіковано вже другий випадок використання ПОМ біля житлових районів. При цьому перший – 13 квітня – у безпосередній близькості до об'єкту цивільної інфраструктури – КПВВ "Майорськ", а другий – у населеному пункті Зайцеве.

19 квітня в нічний час російські окупанти за допомогою БПЛА скинули міни у житловому секторі, прекрасно розуміючи, що військових там немає.



Міна ПОМ біля житла / Фото штабу ООС

Міни ПОМ з Росії

Військовослужбовцям гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" вдалося вчасно виявити та знешкодити небезпечні міни ПОМ-2. Їхня особливість у тому, що їх неможливо знешкодити без вибуху.

Міни встановлюються тільки засобами дистанційного мінування, а вибух заряду відбувається в момент спрацювання чутливих датчиків цілі.

Для того, щоб приховати, що смертельні боєприпаси найманці отримують з Росії, бойовики затирають маркування. Так вони стирають номер партії виготовлення, завод та дата виготовлення боєприпасу.



Не до кінця затерте маркування боєприпасу / Фото штабу ООС

Зведення про ситуацію на Донбасі минулої доби