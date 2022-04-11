Окупанти на Донбасі змушують дітей йти до школи: планують заважати звільненню територій
Джерело:телеграм Людмили Денісової
У тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині, окупанти змушують дітей з 11 квітня йти до навчальних закладів. Ймовірно такі дії окупантів спрямовані на ускладнення звільнення міста Збройними Силами України.
Також у такий спосіб росіяни можуть влаштовувати провокації з жертвами для дискредитації та звинувачення української сторони. Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
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За її словами, у такому випадку діти фактично стануть заручниками та живим щитом для російських військ.
Країна-окупант ставить під загрозу право на життя дітей, гарантоване Конвенцією ООН про права дитини та Женевською конвенцією 1949 року про захист мирного населення під час війни,
– наголосила Денісова.
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