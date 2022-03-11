Окупанти довкола Києва застрягли у щільній українській обороні, – Бутусов

Окупанти не припиняють спроб взяти Київ в облогу. Однак російські загарбники застрягли довкола столиці у щільній обороні українських військових.

Про це заявив журналіст Юрій Бутусов в ефірі 24 каналу. До того ж окупанти зазнають великих втрат.

До теми Ворог і досі хоче захопити Київ, але не має для цього сил і засобів, – Жирнов

Як зауважив Бутусов, саме тому Володимиру Путіну потрібні білоруські війська, адже російська армія загрузла у боях та не може вийти з них без великих втрат.

Противник довкола Києва застряг у щільній українській обороні. Він зазнає великих втрат,

– наголосив журналіст.

Бутусов додав, що окупанти намагаються компенсувати мотивацію та перевагу українських військових у бою своєю чисельністю. Однак усе вимірюється боєздатністю.