Окупанти двічі вдарили по Запоріжжю: постраждалих немає

Близько 13:00 21 квітня окупанти здійснили ракетний обстріл Запоріжжя. У місті зафіксували два "прильоти". Постраждалих наразі немає.

У Запорізькій ОВА пообіцяли оприлюднити деталі згодом. Там зазначили, що ворог намагався в черговий раз пошкодити інфраструктуру міста.

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Жителів міста попросили не викладати фото та відео

Місцева влада звернулась до жителів міста з проханням не викладати фото та відео вибухів в інтернет, аби не допомагати ворогу.

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