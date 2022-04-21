Окупанти двічі вдарили по Запоріжжю: постраждалих немає
21 квітня 2022 , 13:28Читать новость на русском
Джерело:Запорізька ОВА
Близько 13:00 21 квітня окупанти здійснили ракетний обстріл Запоріжжя. У місті зафіксували два "прильоти". Постраждалих наразі немає.
У Запорізькій ОВА пообіцяли оприлюднити деталі згодом. Там зазначили, що ворог намагався в черговий раз пошкодити інфраструктуру міста.
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Жителів міста попросили не викладати фото та відео
Місцева влада звернулась до жителів міста з проханням не викладати фото та відео вибухів в інтернет, аби не допомагати ворогу.
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