Окупанти гатили "Градами" по Криворізькому району: яка ситуація на Дніпропетровщині

Вісімдесят восьмий день російські вбивці повномасштабно атакують Україну. Вони не перебувають на території Дніпропетровщини, але обстрілюють її.

Про це 22 травня повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він зазначив, що росіяни впродовж дня гатили по трьох населених пунктах у Криворізькому районі.

До теми Росіяни знову атакували Малин Житомирської області: є жертва

"Градами" окупанти вдарили по Мар'янському, до села прилетіло десять снарядів. Ще 2 удари по території Апостолівської громади. Об'єкти інфраструктури не зачепило", – написав Лукашук.