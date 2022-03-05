Окупанти горять в лісах Києва, – у Нацполіції впевнені, що ворог не оточить столицю

Окупанти намагаються повністю оточити весь Київ. У їхніх планах нанести максимальний урон і піти в атаку.

Проросійські бойовики планують використовувати літаки, реактивну артилерію, а потім кидати піхоту та десант. Про це в ефірі 24 каналу розповів начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції Євгеній Жуков.

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"Багато їх (окупантів – 24 канал) горить в лісах Києва, Київської області. Вони мають великі втрати на всіх напрямках", – наголосив Жуков.

Київ не впаде, – Жуков

За його словами, оскільки окупанти підло зайшли зі сторони Білорусі, це говорить про те, що вони не велика армія, а просто "солдатики", які будь-якими способами хочуть взяти столицю.

"Київ не впаде, в жодному випадку. Адже всі наші підрозділи, які ведуть бої в різних напрямках, займаються тим, що зупиняють ворога", – додав він.

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