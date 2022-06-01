Окупанти готують наступ на Запоріжжя, – Арестович
Росіяни намагалися штурмувати напрямок до Гуляйполя, але не мали там успіху. Наразі є ймовірність того, що вони рухатимуться до Запоріжжя.
Про це для 24 каналу сказав позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.
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"Окупанти намагалися наступати на гуляйполівському напрямку, але успіху не мають. Стоять у Василівці, де, до речі, теж по них потужно вдарили, і намагаються наступати на Запоріжжя. Вони готуються, але подивимось, чи буде це", – сказав Арестович.
Ситуація з бойовими діями
Наразі найактивнішими є бої за Сєвєродонецьк. Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що більшу частину міста зайняли окупанти. За словами Арестовича, їх затягнули у вуличні бої з величезними втратами.
Там є ПВК, найбоєздатніші частини й кадировці. Лисичанськ розташовується вище і його штурмувати дуже важко. Там промзона, яку утримують наші війська. Є постачання і нікуди нічого не поділося,
– зазначив Арестович.
Крім цього, як розповів радник, окупантів відтиснули від траси Бахмут – Сєвєродонецьк. Росіяни наступали, намагаючись перерізати шлях, але зараз по них б'ють з артилерії.
Окупанти хочуть форсувати Сіверський Донець
Арестович розповів, що українські військові 3 дні тому звільнили Комишуваху. Наразі там точаться бої, але росіяни не наступають.
"Єдина неприємність – це район Лимана і намагання окупантів вийти на Озерне, щоб створити можливість форсувати Сіверський Донець і вийти на місто Сіверськ, щоб закривати оточення. Але це лише звучить гарно, а насправді це дуже важко. Поранення Пушиліна й 50 "двохсотих" показують, що плани можна мати різні, але їхнє втілення – складна процедура", – пояснив Арестович.
Він зазначив, що 100 кілометрів умовно від Ізюма до Сєвєродонецька – це єдина ділянка, де росіяни намагаються наступати. Також пробують йти на Курахове, що північніше за Авдіївку, але там успіху не мають.
Успіх на Херсонщині
Арестович повідомив, що українські захисники пішли в невеликий наступ на Херсонщині. Це трапилось на двох напрямках.
"Окупанти досі в стані, коли можуть накопичувати сили й кинути на одну важливу ділянку й 2 допоміжних, але це вже не те, що було на початку", – додав радник.
Зверніть увагу – повне інтерв'ю Олексія Арестовича: дивіться відео