Окупанти готуються до наступу: у Білгородській області помітили кілометрові колони техніки
2 квітня 2022 , 11:00Читать новость на русском
Джерело:Андрій Цаплієнко
Поблизу українського кордону помітили величезне скупчення російської техніки. В Білгородській області кілометрові черги з військової техніки окупантів.
За даними журналіста Андрія Цаплієнка, у Білогородській області рухаються кілометрові колони російської техніки.
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Ціаплієнко повідомляє, що окупанти збираються атакувати Донбас.
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