Окупанти готуються до наступу: у Білгородській області помітили кілометрові колони техніки

2 квітня 2022 , 11:00
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Джерело:

Андрій Цаплієнко

Поблизу українського кордону помітили величезне скупчення російської техніки. В Білгородській області кілометрові черги з військової техніки окупантів.

За даними журналіста Андрія Цаплієнка, у Білогородській області рухаються кілометрові колони російської техніки.

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Ціаплієнко повідомляє, що окупанти збираються атакувати Донбас. 

 

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Автор: Ярослава Прадід