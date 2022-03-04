Окупанти на Харківщині втратили наступальні ресурси й масовано не йдуть, – голова ОВА

Збройні сили України витримали напад окупантів на Харківщині й навіть перейшли до контрнаступу. Водночас ворог втратив майже усі наступальні ресурси.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. ЗСУ відсунули лінію ворога від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону.

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"Розуміючи це, ворог практично втратив усі свої наступальні ресурси. Броньованою технікою він так масовано вже не йде", – розповів голова Харківської ОВА.

За словами Синєгубова, українським військовим також вдалося знищити 3 ворожі танки.

Ворог розуміє, що вже не пройде. Він фактично цю війну програв. Йому нічого не залишається, окрім підступного гатіння по житлових масивах, по центру міста. У нас тривають артобстріли цілий день, ракетні також,

– додав Синєгубов.

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