Росія може збільшити темп свого наступу: в ISW розповіли, де будуть бойові дії

Російські окупанти проводили розвідувально-диверсійну операцію на українсько-російському міжнародному кордоні та на північний схід від Куп’янська. Таким чином, вони можуть збільшити темп свого наступу.

Наразі ціль Росії – це захоплення решти Луганської області та продовження наступальних дій у східній частині Харківської та північній частині Донецької областей. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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В яких районах будуть бойові дії

22 лютого окупанти проводили розвідувально-диверсійну операцію на українсько-російському міжнародному кордоні та на північний схід від Куп’янська. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські війська відбили російську розвідку в районі Бологівки (приблизно 40 кілометрів на північний схід від Куп’янська), змусивши диверсійно-розвідувальну групу відступити до Росії.

Також повідомлялося, що російська диверсійно-розвідувальна група намагалася проникнути в район Фіголівки (приблизно 22 кілометри на північний схід від Куп’янська).

У такий спосіб, ймовірно, російські війська намагаються посилити темпи наступальних дій на лінії Куп’янськ – Лиман. Наразі окупанти на Куп’янському, Сіверському та Лиманському напрямках перейшли у наступ і просунулися до 5 кілометрів углиб деяких ділянок.

До речі, наступ загарбників на західній лінії фронту в Луганській області ускладнює рельєф, ліс і українські укріплення. У Генштабі також повідомляли, що російські війська провели декілька невдалих наступальних операцій на Куп’янському та Лиманському напрямках, а українські сили відбили штурм Куземівки та Діброви.

Де зараз наступають окупанти

Станом на ранок 23 лютого Росія продовжує наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

До речі, у зв’язку із провалом наступу та значними втратами під Вугледаром, особовий склад добровольчого так званого "козачого загону", який був приданий 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях.