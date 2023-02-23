Росія може збільшити темп свого наступу: в ISW розповіли, де будуть бойові дії
Джерело:ISW
Російські окупанти проводили розвідувально-диверсійну операцію на українсько-російському міжнародному кордоні та на північний схід від Куп’янська. Таким чином, вони можуть збільшити темп свого наступу.
Наразі ціль Росії – це захоплення решти Луганської області та продовження наступальних дій у східній частині Харківської та північній частині Донецької областей. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.
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В яких районах будуть бойові дії
22 лютого окупанти проводили розвідувально-диверсійну операцію на українсько-російському міжнародному кордоні та на північний схід від Куп’янська. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські війська відбили російську розвідку в районі Бологівки (приблизно 40 кілометрів на північний схід від Куп’янська), змусивши диверсійно-розвідувальну групу відступити до Росії.
Також повідомлялося, що російська диверсійно-розвідувальна група намагалася проникнути в район Фіголівки (приблизно 22 кілометри на північний схід від Куп’янська).
У такий спосіб, ймовірно, російські війська намагаються посилити темпи наступальних дій на лінії Куп’янськ – Лиман. Наразі окупанти на Куп’янському, Сіверському та Лиманському напрямках перейшли у наступ і просунулися до 5 кілометрів углиб деяких ділянок.
До речі, наступ загарбників на західній лінії фронту в Луганській області ускладнює рельєф, ліс і українські укріплення. У Генштабі також повідомляли, що російські війська провели декілька невдалих наступальних операцій на Куп’янському та Лиманському напрямках, а українські сили відбили штурм Куземівки та Діброви.
Де зараз наступають окупанти
Станом на ранок 23 лютого Росія продовжує наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
До речі, у зв’язку із провалом наступу та значними втратами під Вугледаром, особовий склад добровольчого так званого "козачого загону", який був приданий 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях.