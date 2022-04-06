Окупанти хочуть створити ударне угруповання для наступу на Слов'янськ та Барвінкове

На Ізюмському напрямку окупанти не покидають намірів створити ударне угруповання. За допомогою нової сили вони хочуть наступати на Слов'янськ та Барвінкове.

Водночас на Донецькому напрямку ворог продовжує штурмувати населені пункти. Про це повідомили в Генштабі зранку 6 квітня.

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На Ізюмському напрямку окупанти не полишають намірів, щодо створення ударного угруповання та продовження наступу у напрямку населених пунктів Слов'янськ та Барвінкове,

– мовиться в повідомленні.

Ворог продовжує штурмувати Донбас. Зокрема, він обстрілює Попасну, Степне, Новотошківське, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Солодке. Успіху не має.

Окупанти надалі намагаються взяти Маріуполь. Але ЗСУ вже понад сорок діб тримають оборону.

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