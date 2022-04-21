Окупанти ізолюють захоплені населені пункти та розстрілюють волонтерів, – ГУР

Російські загарбники заблокували Україні будь-який доступ до окупованих ними населених пунктів. Крім того, вони забороняють проводити евакуацію та не дозволяють працювати волонтерам.

У розвідці повідомили, що станом на 21 квітня 2022 року заблоковані всі населенні пункти Великобурлуцького району на Харківщині. Виїхати звідти можливо лише у Росію.

Зверніть увагу "Вибір між бізнесом і життям": Зеленський розповів про відносини між Україною і Францією

Ворог ізолював окуповані населені пункти

Окупанти також заборонили доставляти гуманітарну допомогу з України. А містян вони попередили, що волонтери, які будуть намагатися це зробити, просто розстрілюватимуть. Зокрема, недавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали з містечка Шевченкове.

За даними розвідки, у районі не працює мобільний зв'язок, а у низці населених пунктів немає електропостачання. Також не працюють банкомати, ціни на продукти суттєво завищені. Ліки та медична допомога відсутні. До того ж ворог мінує дороги, зокрема ґрунтові.

Актуально – Джонсон про перемовини України та Росії: дивитися відео