У Маріуполі від зневоднення померла дитинка

Окупанти спеціально виснажують та катують український Маріуполь. Там через дії ворога від зневоднення померла дитинка.

Президент України розповів про трагедію вранці 8 березня. Про це стало відомо на 13 день війни, яку Росія почала проти України.

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Через дії ворога у Маріуполі дитинка померла від зневоднення

Володимир Зеленський розповів, що ворог оточив та заблокував Маріуполь.

Місто спеціально виснажують, спеціально катують. Окупанти там свідомо відключають зв'язок, світло, свідомо блокують підвезення їжі та постачання води.

У Маріуполі вперше за десятки років… Вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів… Від зневоднення померла дитинка,

– розповів про трагедію президент.

Володимир Зеленський звернувся до партнерів.

"Почуйте мене сьогодні, шановні партнери, – від зневоднення померла дитина у 2022 році", – сказав президент.

Ворог продовжує вбивати українців

Верховний Головнокомандувач ЗСУ також пригадав, що ми боремось вже 13 день, знищуємо окупантів всюди, де можемо. Та є небо.

"Сотні російських крилатих ракет, сотні бойових літаків окупантів, сотні гвинтокрилів. Ми їх знищуємо. Росія за минулі 30 років не втратила скільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів в Україні", – сказав президент.

Додав, що у них достатньо бомб та ракет для вбивства. Президент вкотре закликав закрити небо та дати нам літаки для захисту людей.

Сотні-сотні тисяч людей у містах на грані між життям та смертю. Буквально. А не так, як звучить у коментарях політиків,

– сказав Зеленський.

Додав, що Маріуполь немає часу чекати.

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