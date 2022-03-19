Окупанти кажуть людям, що з 31 березня тут будуть рублі, – волонтер про села Луганщини

Російські вбивці ведуть активний наступ у Луганській області. Їм вдається захоплювати деякі населені пункти.

Про це в ефірі 24 каналу розповів член правління Восток-SOS Євген Васильєв. Він наголосив, що на Луганщині важка ситуація.

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"Окупанти своєю артилерією розбивають населені пункти. Вони не дають завезти гуманітарну допомогу. Її завозять маленькими партіями, але цього не вистачає. До великих населених пунктів ще є можливість доправити, а до малих ні", – розповів Васильєв.

Заарештовують людей

За словами Васильєва, з Луганщиною наразі поганий зв'язок, але відомо, що окупанти ходять до людей з перевірками. Вони питають думки людей про те, що сюди прийшла Росія.

Звісно, вони заарештовують людей, які висловлюють патріотичну думку. Розказують, що з 31 березня по всій території ходитимуть рублі,

– зазначив Васильєв.

Що відбувається на Луганщині: дивіться відео