Окупанти кинули безліч техніки та особового складу, – Гайдай про захоплення Тошківки

Окупантам вдалось захопити селище Тошківка на Луганщині. Ворог кинув на це величезну кількість техніки та особового складу.

Так, росіяни спрямували до Тошківки багато важкої техніки, тому мали успіх. Про це розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

До теми Тошківка повністю під окупацією росіян, – очільник Сєвєродонецької РВА

Раніше про окупацію Тошківки повідомив голова районної військової адміністрації Роман Власенко. Він зазначав, що напружена ситуація і в Сєвєродонецьку, там тривають бої.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни також захопили населені пункти Підлісне та Мирна Долина. Вони намагаються закріпитися на зайнятих рубежах. Також мали частковий успіх поблизу Гірського. Наші оборонці відбили ворожий штурм відбили у напрямку Високого.

Окупанти хочуть оточити наші війська

Гайдай зазначив, що росіяни знов намагаються оточити наші війська за трасою Лисичанськ – Бахмут. Однак успіху ворог не має.

Росіяни надпотужно обстрілює Лисичанськ. Вчора, 20 червня, обстріли були цілий день, ворог розбивав будинки. На жаль, є загиблі. Однак Гайдай запевнив, що увійти в місто та відрізати його окупанти не можуть. Щодня в росіян – десятки загиблих і вдвічі більше поранених, лікарні в них переповнені.

У підвалах "Азоту" залишаються люди. Поліція і нацгвардійці регулярно вмовляють їх евакуюватися із Сєвєродонецька, людям підвозять їжу та ліки. На евакуацію цивільні не погоджуються.

Чи буде цей тиждень вирішальним

Фахівці Інституту вивчення війни зазначали, що цей тиждень на Луганщині може бути вирішальним, а бої ще більш інтенсивними. Однак Гадай відзначив, що загарбники тепер з датами не квапляться, тобто не спішать ставити собі "дедлайни". Вони здійснюють повзучу тактику – обстрілюють все навколо. Українські військові продовжують боронити Луганщину.

До речі, на Донецькому напрямку російські окупанти перегрупувались, щоб посилитись біля Бахмута. Ворог сформував там зведений підрозділ. Переформували 2 ворожих батальйонних тактичних групи в одну зведену батальйонну тактичну групу. Знову ж таки – все через шалені втрати.

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