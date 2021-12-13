Окупанти у Криму ще на 3 місяці залишили під вартою українця Єсипенка

Так званий Сімферопольський районний суд 13 грудня продовжив термін арешту для Владислава Єсипенка. Ув'язнений українець перебуватиме під вартою ще щонайменше 3 місяці.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Українська омбудсменка нагадала, що журналісту та активісту загрожує 18 років позбавлення волі за нібито "незаконне виготовлення вибухових речовин та зберігання зброї".

Такий обвинувальний акт є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідчення політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом,

– наголосила Денісова.

Вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на судилище та посилити тиск на Росію задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму та звільнити усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України.

"Прошу міжнародні організації та правозахисні інституції делегувати на судові засідання в тимчасово окупований Крим своїх представників, аби не допустити порушень прав громадянина України Владислава Єсипенка", – підкреслила уповноважена Верховної Ради з прав людини.

У чому звинувачують журналіста

Раніше окупанти затримали Єсипенка за підозрою в незаконному виготовленні вибухових речовин та пристроїв, а також – в їхньому перероблюванні й ремонті. Згодом до цих звинувачень додалися ще й закиди у незаконному придбанні та передачі зброї.

Справа проти Єсипенка в Криму

Журналіста Владислава Єсипенка затримали в березні 2021 року у Криму. У його автомобілі співробітники ФСБ Росії нібито знайшли вибухівку, яку він "створив самостійно".

Єсипенка звинувачують також у тому, що він працював на українську розвідку.

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Повний текст публікації Людмили Денісової:

Сьогодні підконтрольний Росії так званий «Сімферопольський районний суд» в тимчасово окупованому Криму продовжив на три місяці, до 18 березня 2022 року, термін арешту незаконно утримуваного громадянина України Владислава Єсипенка.

Українському журналісту загрожує 18 років позбавлення волі за у нібито "незаконному виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї". Такий обвинувальний акт є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідчення політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом.

Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на судилище та посилити тиск на РФ задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму та звільнити усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України.

Прошу міжнародні організації та правозахисні інституції делегувати на судові засідання в тимчасово окупований Крим своїх представників, аби не допустити порушень прав громадянина України Владислава Єсипенка.