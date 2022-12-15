Бояться висадки десанту: окупанти в Криму готуються відбивати атаки українських Сил оборони
15 грудня 2022, 14:39Читать новость на русском
Джерело:ГУР
Російські окупанти готуються відбивати атаки українських військових в Криму. Загарбники намагаються додатково укріпити берегову лінію на півострові.
Українська розвідка повідомила про те, що окупанти намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту.
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Окупанти побоюються висадки українського десанту
За даними ГУР, вздовж берега поблизу села Молочне Сакського району окупанти облаштовують мережу мінних загороджень, окопів та траншей.
Також загарбники додатково встановлюють так звані "зуби дракона" – ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки.
Окупанти готуються до висадки українського десанту / Фото ГУР
Росії не вистачає інфраструктури для підтримки військ у Криму
- Окупанти продовжують зазнавати серйозних проблем у війні, яку вони розв'язали проти України. Усе настільки зле, що ворог не може на достатньому рівні підтримувати свої війська навіть у Криму.
- Передовсім мовиться про медичне забезпечення. В Інституті з вивчення війни послалися на військових блогерів. Ті стверджують, що 1472-й морський клінічний госпіталь, що у Севастополі, страждає від дефіциту донорської крові.
- Вона необхідна для лікування поранених окупантів. За запевненням блогерів, медики військове командування про відсутність комерційних запасів для забору крові попередили. Але у відповідь – тиша. А отже, допомагати усувати проблему ніхто не збирається.
- На тлі страху перед ЗСУ окупанти у Криму почали рити окопи. Траншеї вже викопали на пляжах у селищі Чорноморське.
- Вздовж окопів, які викопали загарбники на пляжі у Криму, чергує місцева поліція. Чорноморське є адміністративним центром Чорноморського району. Воно розташоване в західній частині Криму на Тарханкутському півострові, на березі Акмечетської бухти Каркінітської затоки за 140 кілометрів від столиці АР Крим, з якою пов'язаний автодорогою.