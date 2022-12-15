Бояться висадки десанту: окупанти в Криму готуються відбивати атаки українських Сил оборони

Російські окупанти готуються відбивати атаки українських військових в Криму. Загарбники намагаються додатково укріпити берегову лінію на півострові.

Українська розвідка повідомила про те, що окупанти намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту.

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Окупанти побоюються висадки українського десанту

За даними ГУР, вздовж берега поблизу села Молочне Сакського району окупанти облаштовують мережу мінних загороджень, окопів та траншей.

Також загарбники додатково встановлюють так звані "зуби дракона" – ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки.



"Зуби дракона" / Фото ГУР



Окупанти готуються до висадки українського десанту / Фото ГУР

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