Окупанти на Луганщині вгатили по лікарні та заводу "Азот": є значні руйнування

У Сєвєродонецьку російську окупанти обстріляли лікарню. Також вони продовжили гатити по хімічному заводу "Азот".

Житлові райони Луганщини 6 травня російські окупанти обстріляли 24 рази. Про це повідомив голова Луганської ОВА.

Зверніть увагу Подробиці ракетного удару по Миколаєву, втрати ворога на Півдні: головне за 73 день війни

У Сєвєродонецьку пошкоджень зазнала лікарня в старій частині міста. Продовжуються й артилерійські атаки на "Азот",

– написав Сергій Гайдай.

Після обстрілів піротехніки перевірили промислові майданчики на наявність нерозірваних снарядів. За добу 6 травня вибухонебезпечних предметів не виявили.

У Луганській області досі перебувають багато людей. Є багатоповерхівки, де наразі проживає лише по одній особі. Водночас існують випадки, коли не виїхали десятки сусідів.

По таких житлових будинках росіяни і б'ють. За минулу добу вони зруйнували або пошкодили 36 будинків, серед них – 11 будинків в Золотому, 10 – в Попасній, 5 багатоповерхівок – в Сєвєродонецьку, 4 – в Рубіжному. Два будинки в Лисичанську вже не підлягають відновленню.

Через обстріли в Лисичанську загорілася станція технічного обслуговування. Надходить інформація щодо руйнувань житлового фонду в Гірському та Оріховому.

Обстріл "Азоту" 6 травня

Російські загарбники вгатили по хімічному заводу "Азот" 6 травня. Руйнувань зазнало залізничне підприємство виробника.

Там одразу сталася пожежа. Зайнялися шпали та трава на загальній площі 400 метрів квадратних. Існувала загроза загоряння цистерн підприємства. Але рятувальникам повідомили вчасно.

Ситуація на фронті станом на ранок 7 травня: Генштаб

Ворог продовжує наступ у Східній операційній зоні. Він планує повністю захопити Луганську та Донецьку області.

На Поліському та Сіверському напрямках активних дій окупанти не здійснювали.

На Слобожанському напрямку противник надалі обстрілює Харківщину з артилерії.

На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА, щоб виявити позиції ЗСУ.

У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупанти підірвали 3 автомобільні мости, щоб сповільнити контрнаступ українських захисників.

На Донецькому і Таврійському загарбники здійснюють артилерійські обстріли вздовж лінії та завдають авіаударів.

В Маріуполі ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони в районі заводу "Азовсталь" та здійснює штурм.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаєва ракетами та реактивними системами залпового вогню.

У селі Івано-Кепине на Миколаївщині ЗСУ знищили склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника.

У тимчасово окупованому Херсоні загарбники посилюють свій режим. Вони збільшили кількість блокпостів та "патрулів".

Зверніть увагу – З полону звільнили ще 41 українця: відео