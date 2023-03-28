Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що зараз в тимчасово окупованому Маріуполі ворог метушиться від очікування невідомого.

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Андрющенко розповів що зараз окупанти в Маріуполі переміщують резерви.

Крутяться навколо міста, таке відчуття, що вони чогось чекають і тому не знають, куди зараз посунути свої резерви,

– додав спікер.

Він припустив, що це може бути пов'язано із зміною керівництва окупантів та з очікуванням українського контрнаступу.

Рухають ППО

Радник мера Маріуполя розповів, що навіть по кордону Запорізької та Донецької областей в районі Розівки, там, де раніше не було нічого, ворог почав терміново будувати лінії оборони.

Зараз окупанти в Маріуполі перш за все намагаються убезпечити свої системи ППО. Після підривів, гучних фіксацій їхніх переміщення, видно, що вони рухають свою протиповітряну оборону з місця на місце, аби сховати, підкреслив мовець.

Особливо після "бавовни" вони її дуже цінують. Адже розуміють, якщо не буде ППО над містом – над містом з'являться українські літаки, і російські літаки принаймні не зможуть наносити вже удари,

– додав Андрющенко.

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Рух техніки та ситуація в порту

За словами посадовця раніше до Маріуполя рухалися танки з Новоазовська, тепер рух припинився. Мовиться про модернізовані танки Т-72, Т-80, ЗСУ відстежує їх і знає, де вони перебувають.

Зараз в Маріуполі розміщено менше техніки, ніж було до цього. Переважно спостерігається рух паливозаправників, вантажівок з боєкомплектами.

Андрющенко також повідомив, що у порт завезли плавучі казарми, їх використовували росіяни у водах Каспію.

Шукаємо де вони її швартують і шукаємо як, коли і де вони заходили в Маріупольський порт. Підсумовуючи можна сказати, що вони готують порт як військову базу,

– додав спікер.

Він повідомив, що порт готовий приймати до 20 тисяч тонн навантаження. Від найближчих російських територій до нього близько 15 кілометрів і доставляти техніку росіянам так набагато зручніше, тому порт їм надзвичайно потрібний.

"Будемо сподіватися, що "бавовна" яка була в Маріуполі і ще буде, завадить запуску порту. Питання зараз лише в тому, що вони бояться нашої кари небесної в порту та в усіх базах, бо вони не розуміють, де їхня точка безпеки", – резюмував Андрющенко.

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