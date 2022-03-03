Окупанти масовано обстріляли Малинівку на Харківщині: є жертви
3 березня 2022 , 13:29Читать новость на русском
Джерело:"Суспільного Харків"
На Харківщині російські окупанти масовано обстріляли Малинівку. Відомо про одного загиблого.
Авіаудар підтвердив заступник Малинівського селищного голови Євген Чудний. На місці чути вибухи.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Через цинічні дії російських загарбників у будинках селища повибивало вікна. Наразі відомо, що внаслідок їхніх дій загинула людина.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!