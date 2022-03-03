Окупанти масовано обстріляли Малинівку на Харківщині: є жертви

На Харківщині російські окупанти масовано обстріляли Малинівку. Відомо про одного загиблого.

Авіаудар підтвердив заступник Малинівського селищного голови Євген Чудний. На місці чути вибухи.

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Через цинічні дії російських загарбників у будинках селища повибивало вікна. Наразі відомо, що внаслідок їхніх дій загинула людина.

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