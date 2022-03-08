Окупанти масово розсилають погрози керівникам міст та областей
Джерело:Центр протидії дезінформації
Ворог розсилає повідомлення керівникам міст та областей з пропозицією здатися та "зберегти життя і здоров’я". А ще – натякають, що на цьому можна збагатитися.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. Окупанти пропонують з ними співпрацювати.
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Таке повідомлення надійшло до міського голови Ірпеня Олександра Маркушина. Він рішуче відмовив: "Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б’ється".
Повідомлення від окупантів / Фото ЦПД
Таку ж саму пропозицію отримав заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха. Ось його реакція: "Росіяни мені запропонували здатися. Смішні якісь. Перемога скоро!"
Впевнені, що заклики російського загарбника і до інших керівників українських міст прифронтової смуги очікує така ж рішуча відповідь. Жодної капітуляції, ми на своїй землі – тільки перемога!
– йдеться в дописі
Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов також заявляв, що окупанти пропонували йому здатися. "Я не реагую на це. Про що ми можемо говорити?" – зазначив мер.
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Допис від ЦПД