У росіян – проблеми з ремонтом бойових машин, – ISW
Джерело:ISW
Окупанти мають проблеми з ремонтом бойових машин. Про це свідчить не одна сотня пошкоджених бойових танків, бронетранспортерів тощо.
Усі пошкоджені бойові машини росіяни тримають на заводі в Бєлгородській області. І нічого не вказує на те, що вони будуть поремонтовані. Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни 25 липня.
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Окупанти не можуть зремонтувати бойові машини
російські сили продовжують стикатися з проблемами в ремонті бойових машин, про що свідчать щонайменше 300 пошкоджених машин (основних бойових танків, бронетранспортерів і допоміжних вантажівок) на ремонтно-відновлювальному заводі поблизу Барвінок Бєлгородської області,
– мовиться в повідомленні.
Супутникові знімки раніше показали, що на початку квітня в арсеналі росіян було 170 гаубиць, а на початку червня – 135.
Таємна мобілізація медиків
росія почала таємну мобілізацію медиків по всій Росії для лікування своїх військових. Вона має намір направити мобілізованих для роботи на передовій та в окупованих містах Донбасу.
Також російські окупанти створили мобільні медичні амбулаторії в окупованих населених пунктах Донецької області. Там вони змушують жителів здавати кров для загарбників.
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