Окупанти міняють плани через постійні невдачі та втрати, – Генштаб

Збройні Сили України добряче луплять російських окупантів, тому вони змушені коригувати свої плани з ведення подальших бойових дій.

Ватні мрії про "бліцкриг" і захоплення Києва за 48 годин так і залишилися нездійсненними, тому окупанти змушені змінювати свої плани на ходу.

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У Генштабі стверджують: все через те, що в окупантів значні втрати та невдачі. Їм не вдалося досягнути своїх цілей у зазначені терміни.

За отриманою інформацією, військово-політичним керівництвом Російської Федерації прийнято рішення щодо корегування планів із ведення подальших бойових дій на території України у зв’язку з тим, що цілі, поставлені перед початком війни з Україною, не були виконані у встановлені терміни,

– йдеться в дописі Генштабу.

Деталі нового плану у Генеральному штабі ЗСУ наразі не повідомляють. Можна спрогнозувати, що ворог спробує закріпитися на тимчасово окупованих територіях України.

До прикладу, в Херсоні, за даними The Times, окупанти збираються влаштувати масштабний терор, яким займуться спецслужби. Вони готові стріляти в протестувальників, а також вивозити людей із міста до Росії серед ночі.

Додамо, окупанти тимчасово контролюють Херсон та околиці з 2 березня. У них були плани створити там псевдореспубліку, але всі задуми "розбилися" через масові акції протесту.

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