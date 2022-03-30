"Окупанти можуть захопити лише каміння": захисники показали, як горить техніка ворога

Українські захисники продовжують успішно знешкоджувати ворожу техніку. Збройні Сили показали, як вона палає.

Щодня російських загарбників на українській землі стає менше. Аналогічною є ситуація з технікою окупантів.

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Українські захисники показали, як горить техніка ворога

У Генштабі ЗСУ оприлюднили чергове фото зі знешкодженою технікою росіян. На знімку вона яскраво палає.

Російські окупанти можуть захопити лише каміння – але не Маріуполь,

– підписали фото у ЗСУ.



Українці спалили техніку ворога / Фото Генштабу ЗСУ

Втрати ворога за час повномасштабної війни

Станом на ранок 30 березня українські воїни ліквідували щонайменше 17 300 окупантів.

Крім того, у росіян стало значно менше техніки, ЗСУ вже знешкодили: 305 артилерійських систем, 96 РСЗВ, 54 ППО, 131 літак, 131 гелікоптер, 81 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 184 одиниці автомобільної техніки, 7 кораблів, 75 цистерн з ПММ, 21 одиницю спеціальної техніки, 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

Зверніть увагу – втрати ворога станом на 30 березня: дивіться відео