Окупанти наближаються до Києва: диверсанти переодягаються у форму ЗСУ, щоб потрапити у місто

Росія 1 березня шостий день веде проти України повномасштабну війну. Диверсійно-розвідувальні групи ворога нехтують нормами міжнародного права, перевдягаються у військову форму Збройних сил та атакують Київ.

Міністерство оборони України повідомило, що угруповання сил оборони Києва продовжує захищати місто та критично важливі об'єкти державної інфраструктури. Захисники не допускають окупантів до передмість столиці.

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"Тривають активні заходи щодо виявлення та знищення ДРГ противника, який, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, перевдягається у військову форму Збройних Сил, національної гвардії та національної поліції України для проникнення до Києва через бойові порядки наших військ", – повідомили у Міноборони.

Росіяни деморалізовані

Через тотальний опір українців вороги деморалізовані. Вони вдаються до дезертирства. Деякі навіть здаються у полон цілими підрозділами.

Перемога буде за нами! Зло має бути покарано! Слава Україні!,

– зазначили в Міноборони.

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Текст публікації Міністерства оборони України у фейсбук

Угруповання сил оборони Києва продовжує захищати місто, утримувати зовнішні рубежі оборони та критично важливі об'єкти державної інфраструктури, не допускаючи наближення окупаційних підрозділів до передмість столиці. Тривають активні заходи щодо виявлення та знищення ДРГ противника, який, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, перевдягається у військову форму Збройних Сил, національної гвардії та національної поліції України для проникнення до Києва через бойові порядки наших військ.