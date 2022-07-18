Кордон намальований ручкою: росіяни вторглись в Україну, керуючись картами з минулого століття

За час повномасштабного вторгнення стало очевидно, що росіяни навіть близько не усвідомлюють, що таке Україна. Деякі з командирів окупантів у лютому заходили на територію нашої держави, керуючись картами ще з минулого століття.

Зокрема, СБУ вилучила документи загарбників на деокупованих територіях Харківської області. Серед них спецслужбовці й побачили цікаву знахідку – топографічні карти України 1969 року випуску.

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Командири росіян під час вторгнення в Україну керувались картами з минулого століття

У Службі безпеки України уточнили, що старі мапи вдалось знайти серед документів російського мотострілецького батальйону 138 гвардійської мотострілецької бригади. Інформація про українські території не оновлювалась щонайменше 53 роки.

Карта одного з батальйонів російської 138 МБр / Фото Служба безпеки України

На картах окупантів взагалі відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який почав забудовуватись з початку 1970-х років. Разом з тим на документах немає Трав'янського та Муромського водосховищ, зведених у ті ж 70-ті роки минулого століття.

Крім того, державний кордон між Україною та росією намальований звичайною кульковою ручкою – в оригіналі на картах його не було взагалі.

На мапах окупантів відсутня ціла низка об'єктів / Фото Служба безпеки України

Хоча карти й мають сучасні реєстраційні номери та навіть гриф "секретно", безпосередньо на них можна помітити, що вони виготовлені ще у 1969 році.

На "актуальність" мапи вказує рік видання / Фото Служба безпеки України

До слова, відомо, що навігаційним забезпеченням цього мотострілецького батальйону займалась топографічна служба західного військового округу росії, яку очолює полковник алєксєй краснов.

Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну ці підрозділи святкували 210-ту річницю топографічної служби росії і заявляли, що вони забезпечують російське військове командування "найсучаснішими картами", виготовленими буцімто за допомогою "найновітніших пересувних навігаційно-геодезичних комплексів".

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Додамо, що користувачі цих мап, 138 гвардійська бригада росії, була знищена Збройними Силами України наприкінці березня поблизу Харківської кільцевої дороги на Старосалтівському напрямку.

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