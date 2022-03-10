Окупанти намагаються нас оточити, – голова ОВА про ситуацію на Київщині

Ситуація у Києві за ніч 10 лютого кардинально не змінилася. Російські терористи хочуть оточити нашу столицю.

Оточити Київ окупанти хочуть з 3 напрямків, наразі їм не вдається. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, пише 24 канал.

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З яких напрямків орки хочуть оточити Київ

Броварської траси,

Житомирської траси.

Чорнобильського напрямку.

Вчора ми очікували на інтенсивніші бої на Броварській трасі, але російські окупанти отримали гарну відсіч, тому напруга трошки спала,

– зазначив Кулеба.

Він зазначив, що область кожного дня готується до того, що активність буде збільшуватися саме на зі сторони Броварської траси.

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