Окупанти намагаються продовжити наступ з Харківщини у сторону Дніпра

Російські окупанти вже 12 днів намагаються захопити Україну. На щастя, вони отримують активну відсіч від наших військових.

З Харківського напрямку загарбники хочуть просунутися у Дніпро. Наразі оркам це не вдається.

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На Слобожанському напрямку противник силами підрозділів танкової армії, двох загальновійськових армій та армійського корпусу намагається продовжити наступ у напрямку на Дніпро,

– розповіли у Генштабі ЗСУ.

Зауважимо, за словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, впродовж останньої доби орки не просунулися територією України. Їм не вдалося захопити жодного клаптика нашої землі.

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