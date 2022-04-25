Окупанти намагаються просуватися в напрямку Запоріжжя: на лінії фронту зібрали багато техніки

У Запорізькій області противник готується до наступую. Російські війська сконцентрували багато техніки на ділянці лінії фронту Велика Новосілка – Новодарівка – Малинівка.

У Запорізькій ОВА повідомили, що сили противника намагаються просуватись в напрямку Запоріжжя, проте це в них погано виходить. Отож розташування сил на фронті не змінилось.

Раніше Ворог намагається зосередити зусилля у напрямку Гуляйполя, – Запорізька ОВА

В українських воїнів – надзвичайна мотивація

В українських воїнів є значна перевага щодо сил противника, в наших захисників – надзвичайно висока мотивація. Також вони перебувають на своїй землі.

Обласний центр продовжує готуватись до оборони

Тим часом Запоріжжя продовжує готуватись до оборони. Поліція працює у посиленому режимі та контролює дотримання комендантської години. Лише за останню добу затримали 41 порушника. 17 з них направили до територіальних центрів комплектації, де їм вручили повістки.

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