Обіцяють відстрочку від мобілізації та продукти: на Херсонщині окупанти вербують голів ОСББ

Російські загарбники почали чинити серйозний тиск на керівників об'єднань співвласників багатоквартирих будинків, адже вважають, що до їх думки прислухається багато людей. Підконтрольні окупантам очільники ОСББ потрібні для агітації за "референдум".

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські злочинці за наказом ФСБшних кураторів почали дуже активно "обробляти" голів ОСББ у 20-х числах липня. Тактика окупантів є цілком типовою для них – підкуп та залякування.

Дивіться також Підкуп не діє: окупанти на Херсонщині вщент провалили завдання з паспортизації

Метою дій окупантів є охоплення максимальної кількості населення та схиляння всіх до лояльного ставлення до росії.

Обіцяють окремі доплати та відстрочку від служби

Як стверджують в українських спецслужбах, путінські ординці вирішили дуже активно залучати керівників ОСББ до своєї діяльності, адже побачили у них серйозних активістів.

Загарбники вимагають від них співпрацю та допомогу в агітації людей. При цьому подекуди вони тиснуть на жалість та кажуть про те, що "треба турбуватися про не захищених мешканців будинків".

На розмову та вербування очільників ОСББ представники ФСБ приїжджають з гуманітарною допомогою буцімто для всієї багатоповерхівки.

Окремо представникам об'єднань дають покращені продуктові набори "виключно для їх родин".

Під час спілкувань з активістами російські службовці також обіцяють забезпечити всіх голів ОСББ доплатами за співпрацю, а також "ексклюзивними" умовами колаборації. Мовляв, управляючі матимуть нелімітований доступ до гуманітарки, та користуватимуться лояльністю "правоохоронців".

Своєрідним імунітетом від затримань та катувань загарбники обіцяють наділити також членів сімей очільників об'єднань співвласників.

Головним аргументом для співпраці росіяни називають відстрочку від служби в армії. Адже, за їх словами, після "референдуму" на Херсонщині має початися мобілізація місцевих жителів для війни з Україною.

На поліграфії не економлять

Крім того, загарбники привозять у багатоповерхівки величезну кількість пропагандистських листівок, які голови ОСББ мають розповсюджувати серед мешканців.

Та й взагалі росіяни в жодний спосіб не економлять на "візуальних спецефектах": всі продуктові пайки та набори з гуманітаркою складають у пакети брендовані символікою політичної партії путіна. У Херсоні та в області всюди розміщують агітаційні матеріали та заклики до людей "обирати росію". Зокрема й у такий спосіб російські спеціалісти намагаються зламати ситуацію та змінити ставлення людей до себе. Втім, їм цього не вдається. Бо попри шалену залежність від дій окупантів та постачання всього необхідного для життя з окупованого Криму чи з самої росії, мешканці Херсонщини не сприймають воєнних злочинців як визволителів.

Також певна активізація з розповсюдження поліграфічної продукції частково пов'язана з освоєнням виділених на пропаганду та агітацію бюджетів.