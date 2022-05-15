Окупанти намагаються відновити електрику в Маріуполі – спалахнули пожежі

Окупаційна влада Росії в Маріуполі намагається відновити електрику в місті. Через це там спалахнули пожежі.

У Маріуполі спалахнули пожежі, коли окупанти спробували підключити електрику

Річ у тім, що при кожній спробі російських загарбників відновити електропостачання ставалися короткі замикання, які призводили до пожеж. Про це повідомив радник маріупольського мера Петро Андрющенко.

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Вчора окупаційна влада зробила першу спробу точково відновити електрику в Центральному районі міста. Очікувано, одразу виникла купа пожеж через замикання в розтрощених квартирах,

– написав Андрющенко. Він додав, що спроби зробити картинку "покращення" не змусили чекати. Так, ввечері світло з'явилося в районі проспекту Будівельників та на вулиці Шевченка. Але кількість людей, що мали змогу цим скористатися, мізерна. Мету відновлення електрики окупанти не приховують – відновлення світла в окупаційній адміністрації та "гуманітарних штабах". Про людей знов не йдеться, заявив Андрющенко.

У Маріуполі спалахнули пожежі: дивіться відео

Ситуація на Донбасі 15 травня: зведення Генштабу ЗСУ

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, станом на ранок 15 травня російські окупанти продовжують наступати на кількох напрямках на Донбасі. При цьому ворог зазнає значних втрат.

На Слов'янському напрямку росіяни обстрілюють позиції наших військових, безуспішно намагались прорвати оборону ЗСУ, втративши багато живої сили та техніки. Наразі угруповання противника намагається відновити свої втрати та доукомплектувати підрозділи, щоб знову проводити наступальні дії у напрямку міст Слов'янськ та Барвінкове.

Триває ворожий наступ на Авдіївському, Лиманському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках. Крім того, на Лиманському та Бахмутському напрямках російські війська здійснюють перегрупування.

У Маріуполі ситуація залишається надскладною – загарбники продовжують обстрілювати завод "Азовсталь", де у повній блокаді ворога перебувають українські захисники та захисниці.

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