Окупанти намагаються відрізати підрозділи ЗСУ від основних сил на Донеччині

Ворожі війська хочуть відрізати підрозділи українських військових від їхніх основних сил на Донеччині.

Ворог намагається відрізати українські підрозділи від основних сил ЗСУ на Бахмутському напрямку. Про це повідомили в Генштабі зранку 27 травня.

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Окрім того, російські окупанти хочуть порушити маршрут логістичного забезпечення.

Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати наші підрозділи від основних сил,

– мовиться в повідомленні.

Загалом на Донецькому напрямку окупанти продовжують активно наступати. Вони обстрілюють позиції ЗСУ, завдають ракетних ударів, перегруповують свої війська. На Слов'янському напрямку теж відновили штурм.

На Лиманському напрямку російські загарбники проводять розвідку. За підтримки артилерії вони намагаються закріпитись у Лимані.

Успіх ЗСУ на Донбасі

За минулу добу 27 травня українські захисники відбили 12 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках. Також нашим військовим вдалося знищити:

1 танк;

5 артилерійських систем;

5 одиниць бойової броньованої техніки;

5 автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий вертоліт Ка-52, крилату ракету та БпЛА типу "Орлан-10".

Ситуація на всіх інших напрямках зранку 27 травня

На Волинському та Поліському напрямках значних змін не спостерігається. Білоруські військові посилюють охорону ділянки на кордоні з Україною. Існує загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог продовжує посилювати прикордоння з Україною в Брянській та Курській областях.

На Слобожанському напрямку ворог готує особовий склад для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Загарбники обстрілюють напрямок і проводить дистанційне мінування місцевості на маршрутах можливого пересування ЗСУ.

На Харківському напрямку російські окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування українських військ.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається зберегти контроль над територіями в Херсонської області. Окупанти інтенсивніше обстрілюють підрозділи ЗСУ, проводять повітряну розвідку, здійснюють інженерне обладнання позицій.

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