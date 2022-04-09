Окупанти намагаються взяти під контроль Рубіжне, Попасну та Новобахмутівку

Російські військові здійснюють штурмові дії на Донецькому напрямку. У планах ворога взяти під контроль Рубіжне та Попасну, що на Луганщині, та Новобахмутівку, що в Донецькій області.

Ворог завдає авіаційних ударів

У Генштабі ЗСУ заявили, що ворог зосередив основні зусилля на тому, щоб взяти під контроль Рубіжне, Попасну та Новобахмутівку.

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На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка,

– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що російські загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що окупанти намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного та Мар'їнки.

"Разом з тим, загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга. Намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар'їнки", – йдеться у повідомленні.

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