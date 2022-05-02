Окупанти намагаються йти у наступ, але ЗСУ дають відсіч: карта бойових дій станом на 2 травня

Уже 68 днів поспіль українські захисники стримують російську агресію на території України. Ворог не полишає спроб просунутися бодай кудись.

Неспокійна ситуація у Східній операційній зоні. Саме там ворог намагається провести наступальні дії.

Важливо Шукають слабкі місця в українській обороні: окупанти намагаються вийти на кордон Херсонщини

Як відзвітували у Генштабі ЗСУ, на Сіверському напрямку ворог із мінометів обстрілював позиції наших військ в районі Сеньківки Чернігівської області. Також окупанти продовжували обстріли Харкова та населених пунктів Уди та Прудянка.

Де ворог намагається наступати

На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії ворога у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. Паралельно з цим противник продовжував обстріли наших військ. На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ веде наступальні дії практично вздовж всієї лінії зіткнення.

На Сєверодонецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на Сєверодонецьк. Крім того, противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної.

Окупанти нарощують ППО та хочуть вийти на адміністративний кордон Херсонщини

Окупанти посилили свої війська внаслідок переміщення з Маріупольського напрямку однієї батальйонної тактичної групи.

З метою нарощення системи протиповітряної оборони противник розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця у нашій обороні.

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Досягнення українських бійців

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони вразили 10 безпілотників типи "Орлан-10". Ворог зазнає значних втрат в артилерії й на суходолі.

Зверніть увагу! Лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу наші бійці відбили 10 атак російських окупантів, а також знищили:

2 танки,

17 артилерійських систем,

38 одиниць бойової броньованої техніки,

10 одиниць автомобільної техніки противника.



Карта бойових дій станом на 2 травня / Скриншот Liveuamap

Ранкове зведення Генштабу за 2 травня: дивіться відео